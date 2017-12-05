В Башкирии трое неизвестных избили мужчину

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Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
В Башкирии в объектив камеры наблюдения попало жестокое избиение мужчины, которое, по словам очевидцев, произошло 3 декабря в селе Малояз. Видео опубликовало сообщество «БашДТП» в Инстаграм вечером 4 декабря. На нем видно, что трое неизвестных выходят из автомобиля, достают оттуда мужчину и начинают его жестко бить руками и ногами. После этого они вновь его бросают в багажник.
Автор видео подписал, что избитый сейчас находится в больнице.
В пресс-службе МВД по РБ факт избиения подтвердили.
- На место ЧП выехала оперативная группа, мужчину действительно избили, как выяснилось позже - его же знакомые. Подозреваемые лица установлены. Проводится проверка, - рассказали нам в ведомстве.
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