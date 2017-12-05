В Башкирии на уроке информатики умерла 17-ти летняя девушка

Несчастный случай произошел на первом урокев школе № 6 Нефтекамска.

Сегодня, 5 декабря, в Нефтекамске в школе № 6 на уроке информатики умерла 17-летняя девушка. Как сообщили «Медиакорсети» информированные источники, школьнице стало плохо на первом уроке. Учитель сразу вызвал «скорую помощь» и отнес девушку на руках в медпункт, где ей оказали первую помощь.

Но спасти школьницу не удалось. По некоторым данным, она страдала эпилепсией.

В следкоме Башкирии Медиакорсети сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.