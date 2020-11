В Челябинской области при движении рейсового автобуса с пассажирами произошел пожар.

Как сообщает kursdela.biz, по данным ГУ МЧС по региону, ЧП произошло на автотрассе М-5 неподалеку от села Травники, которое находится в Миасском районе. На ходу загорелся моторный отсек автобуса Hyundai, в котором находились пассажиры. По счастью, водитель сумел оперативно среагировать, открыл двери и эвакуировал пассажиров. Машину удалось потушить лишь при помощи прибывших на место происшествия пожарных. В ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты изучают обстоятельства произошедшего.

