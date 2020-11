Сегодня утром после продолжительной болезни скончался известных советских хоккеист и тренер, ветеран ХК «Салават Юлаев» Геннадий Казаков. Ему был 81 год.

С 1965 по 1975 года Геннадий Казаков выступал за уфимцев. Вместе с Владимиром Быковым и Николаем Заварухиным входил в легендарную тройку атаки «Салавата Юлаева». За весь период Казаков забросил 189 шайб. Позже он работал тренером в уфимской команде мастеров и СДЮШОР «Салават Юлаев».

