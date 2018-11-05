В центре Уфы обнаружили мертвого месячного ребенка
Сегодня, 15:25ПроисшествияЗиля АскероваФото: pixabay.com
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Пока неизвестно, что стало причиной его смерти.
По данным портала «Ufa1», на улице Заки Валиди в Уфе найден мертвый месячный ребенок. Что стало причиной смерти дитя – уточняется.
Издание предполагает, что младенца, скорее всего, придавили во сне. Малыш был третьим ребенком в семье. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов и медики. Республиканские следователи разбираются в причине смерти.
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