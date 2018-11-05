В Белорецком районе Башкирии нашли утонувшего рыбака
Сегодня, 11:26ПроисшествияЗиля АскероваФото: Госкомитет РБ по ЧС
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Об этом сообщает Госкомитет республики по Чрезвычайным ситуациям.
Несколько дней назад, 1 ноября, его лодка была найдена перевернутой в городском пруду. Тело рыбака водолазам удалось найти только сейчас.
В ведомстве предупреждают, что в осенний период жителям республики в водоемах стоит быть вдвойне внимательнее и соблюдать все правила безопасности. Осенью холодная вода сразу сковывает движения человека, намокшая одежда вдвойне тянет вниз.
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