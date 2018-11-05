В Белорецком районе Башкирии нашли утонувшего рыбака

Несколько дней назад, 1 ноября, его лодка была найдена перевернутой в городском пруду. Тело рыбака водолазам удалось найти только сейчас.

В ведомстве предупреждают, что в осенний период жителям республики в водоемах стоит быть вдвойне внимательнее и соблюдать все правила безопасности. Осенью холодная вода сразу сковывает движения человека, намокшая одежда вдвойне тянет вниз.