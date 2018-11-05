Нетрезвый водитель, сбивший насмерть парня, сдался полиции

Трагический случай произошел в селе Верхние Татышлы. На улице Первомайская нетрезвый водитель на «Дэу Нексия» сбил 18-летнего местного жителя. Молодой человек от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель, испугавшись, покинул место происшествия.