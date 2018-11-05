Нетрезвый водитель, сбивший насмерть парня, сдался полиции
Сегодня, 16:16ПроисшествияЗиля АскероваФото: Блог Динара Гильмутдинова
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В Татышлинском районе Башкирии пьяный водитель насмерть задавил 18-летнего парня.
Трагический случай произошел в селе Верхние Татышлы. На улице Первомайская нетрезвый водитель на «Дэу Нексия» сбил 18-летнего местного жителя. Молодой человек от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель, испугавшись, покинул место происшествия.
Полиция принялась искать виновника ДТП, но через полтора часа мужчина сам позвонил им признался в содеянном. Медэкспертиза показала наличие алкоголя в крови 30-летнего мужчины.
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