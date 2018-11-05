Беременная мошенница в Башкирии проворачивала свои махинации из бани
Сегодня, 12:16ПроисшествияЗиля АскероваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Женщина звонила незнакомым людям и представлялась сотрудницей банка.
Аферистка из Самарской области обманывала жителей республики. Будучи жительницей деревни, она совершала звонки из бани, чтобы никто ей не мешал. Она представлялась сотрудницей банка и говорила своим «клиентам», что их карта заблокирована.
Беременной мошеннице поверила жительница Сибая и перевела свои сбережения на другой счет. В итоге, она потеряла 33 тыс. рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей