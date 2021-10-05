В Уфе водители маршрутки и автобуса не поделили остановку и подрались

Mkset обратился за комментариями к перевозчику Альянс СКД, в ведомстве которого находится маршрут № 257, однако его руководству о инциденте неизвестно. Мы обратились за комментариями и в Башавтотранс, однако в пресс-службе республиканского перевозчика сообщили, что такого факта зафиксировано не было. Заметим, что номера обоих маршрутов, известны лишь со слов очевидцев, и утверждать, что это были именно они нельзя.