В Уфе водители маршрутки и автобуса не поделили остановку и подрались

В Уфе водители маршрутки и автобуса не поделили остановку и подрались
В Уфе водители маршрутки и автобуса не поделили остановку и подрались
Вчера, 15:22ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Пассажиры засняли инцидент на видео.

Видео достаточно ожесточенной драки водителей опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия, а точнее пассажиры одного из автобусов. По их словам конфликт, который перерос в драку, произошел сегодня, 5 октября ранним утром на остановке «улица Правды» на выезде из Демского района Уфы. Очевидцы также назвали маршруты автобусов, с их слов это маршруты № 14 и № 257. Авторы видео делают предположения о том, что водители не поделили остановку.

Проблемы с транспортом давно актуальны в отдаленном от остального города районе, однако факт рукоприкладства замечен, пожалуй, впервые.

Mkset обратился за комментариями к перевозчику Альянс СКД, в ведомстве которого находится маршрут № 257, однако его руководству о инциденте неизвестно. Мы обратились за комментариями и в Башавтотранс, однако в пресс-службе республиканского перевозчика сообщили, что такого факта зафиксировано не было. Заметим, что номера обоих маршрутов, известны лишь со слов очевидцев, и утверждать, что это были именно они нельзя.

Проблемы с транспортом не новы для Демского района. Опустим актуальную для всей Уфу проблему с проблемой дождаться транспорт в вечерние часы. В Деме, как и по всей Уфе водители недовольны из-за обязательного использования карты «Алга». В апреле Mkset писал о том, что жители заметили значительные перемены в сфере транспорта в районе. По словам жителей, теперь приходится дольше ждать автобусы 257к, которых раньше было больше.

В том же материале один из водителей, который работает на этом маршруте, анонимно поделился с корреспондентом информацией о том, что водители просто объявили забастовку и отказываются выходить на линию. Причиной всему этому стала транспортная карта «Алга», которую водителей заставляют принимать под угрозой штрафа.

Жители района неоднократно жаловались и на то, что водители местных автобусных маршрутов нередко довольно агрессивно ведут себя на дорогах, подрезая друг друга в погоне за пассажирами.

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