В Уфе мужчина облил жену горючим средством, а затем поджог

В Уфе, 17 сентября, 44-летний мужчина облил свою 45-летнюю жену горючим средством и поджог. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в доме находилась дочь семейной пары, которая прибежала на крики и начала тушить свою мать. На данный момент женщина находится в реанимации с ожогами 2 и 3 степени, которые занимают более 70% поверхности тела.
СК Башкирии отмечает, что причиной данных действий со стороны мужчины послужила ссора на бытовой почве. Теперь же уфимцу предъявлено обвинение по 105 статье УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Известно, что сейчас мужчина находится под стражей.