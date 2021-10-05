В Уфе мужчина облил жену горючим средством, а затем поджог

В Уфе, 17 сентября, 44-летний мужчина облил свою 45-летнюю жену горючим средством и поджог. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, в доме находилась дочь семейной пары, которая прибежала на крики и начала тушить свою мать. На данный момент женщина находится в реанимации с ожогами 2 и 3 степени, которые занимают более 70% поверхности тела.