В Башкирии простились со студентками, жестоко убитыми в городе Гай в Оренбуржье

Сегодня, 5 октября, в двух районах Башкирии, Баймакском и Кугарчинском, состоялись церемонии прощания со зверски убитыми студентками Орского медколледжа. Уроженки Башкирии учились на медсестер в Оренбургской области, в городе Орск, а жилье снимали в городе Гай. Там и произошла эта страшная трагедия.
18-летнюю Адилю К. проводили в последний путь в Кугарчинском районе, в деревне Туембетово. 17-летнюю Айгизу и 19-летнюю Зульфию С. предали земле на их родине, в Баймакском районе.
Церемония прощания и похороны была организована родственниками погибших, которым необходимую помощь оказали главы муниципалитетов, это им поручил сделать глава Башкирии Радий Хабиров в день, когда стало известно о гибели девушек, 30 сентября.