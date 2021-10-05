В Башкирии простились со студентками, жестоко убитыми в городе Гай в Оренбуржье

Сегодня, 5 октября, в двух районах Башкирии, Баймакском и Кугарчинском, состоялись церемонии прощания со зверски убитыми студентками Орского медколледжа. Уроженки Башкирии учились на медсестер в Оренбургской области, в городе Орск, а жилье снимали в городе Гай. Там и произошла эта страшная трагедия.