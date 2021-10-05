В Башкирии простились со студентками, жестоко убитыми в городе Гай в Оренбуржье

В Башкирии простились со студентками, жестоко убитыми в городе Гай в Оренбуржье
В Башкирии простились со студентками, жестоко убитыми в городе Гай в Оренбуржье
Вчера, 14:06ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Прощание состоялось в Кугарчинском и Баймакском районах, откуда и были родом погибшие.

Сегодня, 5 октября, в двух районах Башкирии, Баймакском и Кугарчинском, состоялись церемонии прощания со зверски убитыми студентками Орского медколледжа. Уроженки Башкирии учились на медсестер в Оренбургской области, в городе Орск, а жилье снимали в городе Гай. Там и произошла эта страшная трагедия.

18-летнюю Адилю К. проводили в последний путь в Кугарчинском районе, в деревне Туембетово. 17-летнюю Айгизу и 19-летнюю Зульфию С. предали земле на их родине, в Баймакском районе.

Церемония прощания и похороны была организована родственниками погибших, которым необходимую помощь оказали главы муниципалитетов, это им поручил сделать глава Башкирии Радий Хабиров в день, когда стало известно о гибели девушек, 30 сентября.

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