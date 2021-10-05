В Башкирии при попытке выбраться из коляски скончался 10-месячный ребенок

В Башкирии при попытке выбраться из коляски скончался 10-месячный ребенок
В Башкирии при попытке выбраться из коляски скончался 10-месячный ребенок
Вчера, 17:05ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Трагическая случайность произошла в Иглинском районе республики.

Сегодня, 5 октября в селе Иглинского района Башкирии в одной из местных семей произошла настоящая трагедия. Точные её обстоятельства неизвестны, однако в результате скончался совсем маленький ребенок в возрасте 10 месяцев.

Однако существует предварительная информация о том, что малыш был ненадолго оставлен родителями в своей коляске. Пока родители были заняты ребенок пытался выбраться из коляски, но запутался в ремнях, что по предварительной информации и стало причиной его смерти.

Родители малыша в срочном порядке вызвали «скорую помощь», но к сожалению врачам оставалось лишь констатировать смерть. Пресс-служба Следственного комитета Башкирии сообщает, что обстоятельства смерти ребенка устанавливают следователи. Причину смерти ребенка установят по результатам судмедэкспертизы.

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