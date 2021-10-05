В Башкирии главу Таптыковского сельсовета подозревают в присвоении 1,6 млн рублей

В Башкирии главу Таптыковского сельсовета подозревают в присвоении 1,6 млн рублей
В Башкирии главу Таптыковского сельсовета подозревают в присвоении 1,6 млн рублей
Вчера, 19:13ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Его подозревают в незаконном начислении материальной помощи самому себе.

Новость о том, что в Уфимском районе республики главу Таптыковского сельсовета подозревают в незаконном начислении себе материальной помощи сообщили в пресс-службе прокуратуры. Солидную сумму, более полутора миллионов рублей он методично формировал в течении двух лет, ежемесячно издавая соответствующие распоряжения. Надо полагать, что фондом оплаты труда данные средства не были предусмотрены.

Каждое из таких распоряжений, в отсутствии соответствующего муниципального нормативного акта, который в теории мог бы регулировать материальное содержания должностного лица, начисляло чиновнику материальную помощь в размере от 22 до 133 тысяч рублей. Так он и скопил сумму, которой теперь будет оперировать следствие и, что не исключено, суд.

Но такое ловкое накопительство материальной помощи неожиданно прекратилось после того, как прокуратура Уфимского района провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства. Теперь главу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 285 УК РФ.

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