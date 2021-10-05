В Башкирии главу Таптыковского сельсовета подозревают в присвоении 1,6 млн рублей

Каждое из таких распоряжений, в отсутствии соответствующего муниципального нормативного акта, который в теории мог бы регулировать материальное содержания должностного лица, начисляло чиновнику материальную помощь в размере от 22 до 133 тысяч рублей. Так он и скопил сумму, которой теперь будет оперировать следствие и, что не исключено, суд.