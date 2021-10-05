Самолет, следовавший из Уфы в Новый Уренгой, вынужденно сел в Сургуте из-за непогоды

Сегодня, 5 октября, самолет авиакомпании UTair, следовавший из Уфы в Новый Уренгой, вынужденно сел в Сургуте. Произошло это из-за внезапно ухудшившихся погодных условий. Туман резко ухудшил видимость, в связи с чем пилоты приняли решение совершить посадку и в безопасности переждать пока туман рассеется.