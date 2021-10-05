Самолет, следовавший из Уфы в Новый Уренгой, вынужденно сел в Сургуте из-за непогоды

Сегодня, 5 октября, самолет авиакомпании UTair, следовавший из Уфы в Новый Уренгой, вынужденно сел в Сургуте. Произошло это из-за внезапно ухудшившихся погодных условий. Туман резко ухудшил видимость, в связи с чем пилоты приняли решение совершить посадку и в безопасности переждать пока туман рассеется.
Представителями авиакомпаний в соответствии с авиационными правилами пассажирам оказываются услуги.пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
Важно отметить, что вынужденная посадка самолета спровоцировала задержку вылетов сразу нескольких рейсов: из Нового Уренгоя пока не может вылететь самолет в Уфу и Омск.
Ситуация находится на контроле у местной транспортной прокуратуры. Сообщений о том, когда и каким образом изменится погода пока что не поступала.