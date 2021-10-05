Подозреваемый в жестоком убийстве студенток из Башкирии признал вину

Подозреваемый в жестоком убийстве трех студенток из Башкирии в городе Гай — Александр Лазарев — дает признательные показания. На допросе, как сообщает издание Life Shot, мужчина заявил, что девушки вымогали у него деньги за интимную связь, а именно 50 тысяч рублей за одну ночь. Также подозреваемый сообщает, что с погибшими он ранее был знаком.
Между тем, полицейские, по данным издания, Лазареву не верят, так как в прошлом он уже обманывал следствие. Так, в другом уголовном деле по факту убийства мужчины в баре Лазарев утверждал, что зарезал его, потому что защищал неизвестную девушку.
Известно, что в отношении подозреваемого уже возбуждено 5 уголовных дел: «Убийство двух и более лиц», «Изнасилование, соединённое с угрозой убийством», «Насильственные действия сексуального характера», «Умышленное повреждение чужого имущества», «Неправомерное завладение автомобилем».
Ранее мы писали, что задержать мужчину помогли студенты, чью машину Лазарев угнал.
Напомним, что жестокое убийство трех студенток произошло в городе Гай в ночь на 30 сентября. Девушкам 17, 18 и 19 лет были нанесены колото-резаные раны, а после, с целью замести следы преступления, убийца поджог квартиру. Последний раз девушки были в сети всего за пару часов до того, как жильцы дома, где студентки снимали квартиру, сообщили о пожаре.