Подозреваемый в жестоком убийстве студенток из Башкирии признал вину

Напомним, что жестокое убийство трех студенток произошло в городе Гай в ночь на 30 сентября. Девушкам 17, 18 и 19 лет были нанесены колото-резаные раны, а после, с целью замести следы преступления, убийца поджог квартиру. Последний раз девушки были в сети всего за пару часов до того, как жильцы дома, где студентки снимали квартиру, сообщили о пожаре.