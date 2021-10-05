Подозреваемый в убийстве трех студенток из Башкирии под Оренбургом арестован

Стало известно о том, что суд направил подозреваемого в изнасиловании и убийстве троих студенток из Башкирии в городе Гай Оренбургской области под арест до 30 ноября. Информацию об этом обнародовала прокуратура Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что в отношении Лазарева заведено 5 уголовных дел. А именно «Убийство двух и более лиц», «Изнасилование, сопряженное с угрозой убийством», «Насильственные действия сексуального характера», «Умышленное повреждение чужого имущества», «Неправомерное завладение автомобилем».
Последние две статьи Лазарев “заработал” скрываясь от правосудия. Напомним, он был задержан при неудачной попытке угнать автомобиль.
Сегодня Mkset публиковал видео с допроса Лазарева, которого еще вчера не могли допросить из-за якобы комы неясного генеза. Врачи полагали, что это вполне вероятно по психосоматическим причинам, но правоохранители были уверены, что Лазарев прикидывается, так как имеет немалый опыт общения с правоохранителями – 2 месяца назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал 9 лет за убийство.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 30 сентября в городе Гай в Оренбургской области. Трое студенток из Башкирии снимали квартиру в этом городе, обучаясь в Орском медколледже. Соседи запаниковали заметив пожар, однако в горевшей квартире их ждала страшная находка – тела двоих из девушек. Тело третьей нашли во дворе дома, девушка безуспешно пыталась сбежать. Сегодня, 5 октября девущек проводили в последний путь в Баймакском и Кугарчинском районах Башкирии, откуда они и были родом.