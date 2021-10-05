Подозреваемый в убийстве трех студенток из Башкирии под Оренбургом арестован

Сегодня Mkset публиковал видео с допроса Лазарева, которого еще вчера не могли допросить из-за якобы комы неясного генеза. Врачи полагали, что это вполне вероятно по психосоматическим причинам, но правоохранители были уверены, что Лазарев прикидывается, так как имеет немалый опыт общения с правоохранителями – 2 месяца назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал 9 лет за убийство.