Опубликовано видео с допроса подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии

Опубликовано видео с допроса подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии
Опубликовано видео с допроса подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии
Вчера, 12:34ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: oren.sledcom
На место убийства Лазарев приехал в бронежилете.

СК по Оренбургской области опубликовал видеозапись со следственного эксперимента и допроса задержанного за убийство трех студенток из Башкирии.

Напомним, что жестокое убийство произошло в ночь на 30 сентября в городе Гай, где девушки учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Известно, что тела двоих девушек нашли в квартире с колото-резаными ранами, саму квартиру преступник поджег, пытаясь замести следы. Еще одна девушка пыталась сбежать, но преступник настиг её и убил. Её тело обнаружили во дворе дома, где проживали девушки.

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