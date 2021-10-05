Опубликовано видео с допроса подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии

Напомним, что жестокое убийство произошло в ночь на 30 сентября в городе Гай, где девушки учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Известно, что тела двоих девушек нашли в квартире с колото-резаными ранами, саму квартиру преступник поджег, пытаясь замести следы. Еще одна девушка пыталась сбежать, но преступник настиг её и убил. Её тело обнаружили во дворе дома, где проживали девушки.