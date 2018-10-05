За перевозку "запрещенного напитка" туристу из Тагила сократили срок на 9 лет

4 октября в Москве состоялось заседание суда по делу Максима Герта из Нижнего Тагила, которому ранее назначили 11,5 лет лишения свободы за сувенирный напиток из Перу. Суд изменил приговор – 2 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает TagilCity.ru.

Суд изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое и назначил наказание ниже низшего предела – два года лишения свободы, которые Максим проведёт в колонии общего режима.

Напомним, бутылку «Айяуаска», который свободно продается и рекомендуется в качестве целительного средства туристам, в Перу употребляют и взрослые, и дети, тагильчанин положил в чемодан, не собираясь прятать от таможни, сдал в багаж и привез в Россию. Однако после пересечения границы РФ в аэропорту Домодедово Максим был досмотрен и обвинен в контрабанде наркотических веществ - экспертиза установила, что внутри напитка есть запрещенное наркотическое вещество диметилкриптамин.

Тагильчанин отметил, что при употреблении напитка во время курсов лечения в Перу у него не было каких-либо галлюцинаций, не возникло наркотического опьянения и зависимости. Более того, сам вкус вызвал у него отвращение, и напиток он употреблял как традиционное средство народной медицины.

Адвокат Владимир Бригадин настаивает, что ответственность за подобные преступления по логике уголовного права наступает только в том случае, если человек заранее при покупке знал, что в этом напитке есть наркотическое вещество. Беспрепятственный провоз напитка через три границы также говорит о том, что Максим не подозревал, что совершает что-то противоправное.