В Уфе у предпринимателя вымогали полмиллиона рублей

4 октября полицейские задержали трех подозреваемых с поличным. Один из них – 53-летний житель Уфимского района был ранее судим за разбой и грабеж. Его сообщник, 24-летний уфимец также был ранее судим, а третий мужчина 20-ти лет ранее судим не был.

В ходе личного досмотра задержанных и осмотра места происшествия изъяли более 146 тысяч рублей и пистолет. При досмотре иномарки 53-летнего задержанного изъяли кастет, нож в чехле, кобура для пистолета и бейсбольная бита. По месту его жительства обнаружили снаряженный патронами пистолет калибра 9 мм., схожий по внешним признакам с маркой «ПМ», охотничье ружье 12 калибра и около 70 патронов к нему.