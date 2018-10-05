В Уфе из-за ребенка на карнизе наказали организацию и родителей

Мастер организации фирмы незаконно привлёк к работе гражданина, не имеющего допуск к строительному объекту. Рабочий пришел в вечернюю смену со своими несовершеннолетними детьми, младшая из которых потерялась среди этажей. Девочку нашли только спустя десять часов на козырьке балкона.