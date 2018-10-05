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В Уфе из-за ребенка на карнизе наказали организацию и родителей
Сюжеты:
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В Уфе из-за ребенка на карнизе наказали организацию и родителей

Сегодня, 14:32ПроисшествияРустэм Башкирцев
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