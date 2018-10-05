В Уфе из-за ребенка на карнизе наказали организацию и родителей
Сегодня, 14:32ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Подрядчик ООО «Энергостройсервис» при возведении многоквартирного дома по улице Обская и улице Краснодонская в Уфе не обеспечил соблюдение правил охраны труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Мастер организации фирмы незаконно привлёк к работе гражданина, не имеющего допуск к строительному объекту. Рабочий пришел в вечернюю смену со своими несовершеннолетними детьми, младшая из которых потерялась среди этажей. Девочку нашли только спустя десять часов на козырьке балкона.
Должностные лица организации привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» и оштрафованы на общую сумму 50 тысяч рублей.
Родителей детей поставили на профилактический учет в полиции. В отношении матери составлен протокол «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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