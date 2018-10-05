В Уфе грабитель сумок у пенсионерок пойдет под суд

37-летний ранее неоднократно судимый уфимец в очередной раз обвиняется в разбое и грабеже, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С февраля по март 2018 года обвиняемый напал на пенсионерок в возрасте 80 и 88 лет и похитил их имущество. Выслеживал на улице пожилых дам, заходил к ним в подъезд и отбирал сумки с деньгами и телефонами.