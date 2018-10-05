В Уфе адвокат-должник безуспешно попытался скрыть от приставов свой «Lexus»
Однако в итоге ему пришлось выплатить задолженность в 300 тысяч рублей.
59-летний адвокат из Уфы пытался скрыть от судебных приставов принадлежащий ему автомобиль «Lexus», для исключения возможности обращения взыскания на имущество в счет погашения долга в 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.
Женщина обратилась к адвокату за защитой интересов ее мужа в суде. Адвокат получил гонорар, но юридическую помощь не оказал. Женщина обратилась с иском в суд, и на основании поступившего исполнительного документа было возбуждено исполнительное производство.
Должник переоформил свой автомобиль «Lexus» на 90-летнего отца, чтобы скрыть имущество от ареста по исполнительному производству. Исполнитель наложил арест на автомобиль должника. Осознав перспективу потери авто премиум-класса, адвокат-должник поспешил скорее оплатить задолженность на сумму более 300 тысяч рублей в полном объеме.