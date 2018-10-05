В Башкирии зафиксировано экологическое ЧП

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Нефть разлилась в ручей Кальшали.
Из-за незаконной врезки в трубопровод в Туймазинском районе зафиксировано экологическое ЧП, сообщают «Вести-Башкортостан».
Нефтесодержащая жидкость разлилась на 200 квадратных метрах и попала в ручей Кальшали, загрязнив его берега на протяжении около двух километров.
Сейчас устраняются последствия аварии. Концентрация вредных веществ превышена в 14 раз от допустимой нормы. Ведется экологический мониторинг.
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