В Башкирии бывшая замбухгалтера санатория Юматово присвоила себе 9,2 миллиона рублей

41-летнияя бывшая заместитель бухгалтера ГУП санатория «Юматово» признана виновной по статье «Присвоение имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Бухгалтер в 2016-2017 годах присваивала деньги из кассы санатория. Обвиняемая составляла документы с недостоверными сведениями о перечислении указанных сумм на расчетный счет оздоровительного учреждения.

Суммы присваиваемых ей денежных средств варьировались от 50 до 740 тысяч рублей. За полтора года она похитила свыше 9,2 миллионов рублей. Данный факт был выявлен в ходе внутренней ревизии на предприятии.