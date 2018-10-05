Сразу несколько стран обвинили российских хакеров в кибератаках

Москва все обвинения в свой адрес отрицает. Об этом пятого октября пишет газета «Известия».

В четверг министр обороны Нидерландов Анк Бэйлевелд рассказала о предотвращении спецслужбами кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Вину за произошедшее возложили на Россию.

Также Бэйлевелд заявила, что весной 2018 года из Нидерландов были высланы четыре россиянина, которые пытались взломать серверы ОЗХО. Амстердам располагает фотографиями предполагаемых шпионов, а также прочей информацией о них.

Москва назвала все обвинения в свой адрес «шпиономанией». Однако СМИ со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщают, что МИД РФ все же собирается вызвать к себе голландского посла.

США предъявили обвинения в шпионаже семерым россиянам. Все подозреваемые являются офицерами российских спецслужб. Их личности также установлены. Все эти лица обвиняются в кибератаках. По данным американской разведки, после хакерской атаки на ОЗХО россияне намеревались атаковать еще и химическую лабораторию в Швейцарии.