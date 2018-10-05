Под Тверью погиб предполагаемый виновник крупной аварии
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Под городом Тверь водитель микроавтобуса Ford стал одной из жертв ДТП, в котором его считают виновником.
Транспортное средство под управлением мужчины выехало на полосу встречного движения 5 октября возле села Некрасово, сообщила газета «Известия».
Здесь микроавтобус столкнулся с приближающимся автобусом «ЛиАЗ». Авария повлекла за собой гибель 13 человек. Еще троих пострадавших доставили в медицинское учреждение Твери, двое из них получили крайне тяжелые травмы.
Впоследствии выяснилось, что владелец разбившейся маршрутки занимался пассажирскими перевозками незаконно. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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