На бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова завели еще одно уголовное дело

Следователи республиканского следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова по статье 291 Уголовного кодекса «Дача взятки». Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан со ссылкой на свои источники.

По данным издания, речь может идти о даче взятки руководителям прокуратуры Башкирии за прекращение уголовного дела, возбужденного по фактам нарушений во время реализации программы расселения уфимцев из ветхого жилья. Это так называемая «афера на миллиард». Следственный комитет новое дело в отношении Филиппова пока не комментирует.

Тогда дело было прекращено, так как заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Оно было возбуждено после указания из Генеральной прокуратуры России.

По данным издания, показания на Филиппова дал ранее задержанный депутат уфимского горсовета Вадим Рамазанов.

Напомним, что Вадим Рамазанов является также фигурантов дела прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, задержанного оперативниками республиканского Управления ФСБ в собственно кабинете при получении взятки в размере более 5 миллионов рублей.

Наш собственный источник, знакомый с фигурантами дела Гарифуллина, в беседе с нами связывал коррупционную деятельность «золотого прокурора» Гарри с руководством прокуратуры Башкирии, называя, в том числе, фамилии нескольких заместителей башкирского прокурора.