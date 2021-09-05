Скрылся с места ДТП: в Башкирии разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода

Скрылся с места ДТП: в Башкирии разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода
Скрылся с места ДТП: в Башкирии разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода
Вчера, 14:01ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: ГИБДД по РБ
Авария произошла в Мелеузовском районе.

Сегодня ночью, 5 сентября, на 14 километре трассы Смаково-Юмагузино-Воскресенск сбили 42-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Башкирии.

Неизвестный водитель наехал на пешехода, а затем скрылся. От травм сбитый житель Мелеузовского района скончался. Отмечается, что на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Сейчас водителя разыскивают. Всех, кто знает какую-либо информацию об аварии или автовладельце, просят обратиться в ближайший отдел полиции.

Напомним, вчера, 4 сентября, в Мишкинском районе сбили двоих пешеходов. Один из них, 18-летний парень, скончался, второй, 16-летний местный житель, госпитализирован, сейчас лежит в реанимации. Водителем оказался 20-летний владелец ВАЗ-2114. Ещё одно смертельное ДТП произошло на трассе Р-240 Уфа-Оренбург, недалеко от Салавата. Автобус «Башавтотранс» столкнулся с «Ладой Приора». Пассажир легковушки скончался, четыре человека пострадали.

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