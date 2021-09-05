Скрылся с места ДТП: в Башкирии разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода

Напомним, вчера, 4 сентября, в Мишкинском районе сбили двоих пешеходов. Один из них, 18-летний парень, скончался, второй, 16-летний местный житель, госпитализирован, сейчас лежит в реанимации. Водителем оказался 20-летний владелец ВАЗ-2114. Ещё одно смертельное ДТП произошло на трассе Р-240 Уфа-Оренбург, недалеко от Салавата. Автобус «Башавтотранс» столкнулся с «Ладой Приора». Пассажир легковушки скончался, четыре человека пострадали.