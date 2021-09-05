Площадь лесных пожаров в Башкирии за сутки увеличилась с 2,7 до 3,3 тысячи гектаров

Несмотря на то, что за сутки в республике потушили семь пожаров, их площадь продолжает расти. Некоторые очаги горят уже две недели.

Всего на территории региона продолжают действовать шесть очагов на общей площади 3389,5 гектара, что на 630 гектаров больше, чем вчера, 4 сентября. За минувшие сутки потушили всего 182,4 гектара огня, сообщает МЧС Башкирии. За последний день в республике образовался один лесной пожар в Бурзянском районе на площади 22,5 гектара. Самые крупные пожары сейчас действует в Белорецком районе — площадь одного составляет 1680 гектаров, а второго 840 гектаров. Эти очаги тушат уже две недели, с 22 и 23 августа. Также горят леса в Баймакском и Абзелиловском районах. Все очаги локализованы. Напомним, в селе Туяляс школьнику вручили почётную грамоту мэрии Сибая за участие в тушении пожара. Мальчик помогал тушить огонь в Баймакском районе в конце августа. Он вырос в многодетной семье, педагоги о нём положительно отзываются, подчеркивают, что он отзывчивый мальчик.

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