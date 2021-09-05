Площадь лесных пожаров в Башкирии за сутки увеличилась с 2,7 до 3,3 тысячи гектаров

Всего на территории региона продолжают действовать шесть очагов на общей площади 3389,5 гектара, что на 630 гектаров больше, чем вчера, 4 сентября. За минувшие сутки потушили всего 182,4 гектара огня, сообщает МЧС Башкирии.
За последний день в республике образовался один лесной пожар в Бурзянском районе на площади 22,5 гектара. Самые крупные пожары сейчас действует в Белорецком районе — площадь одного составляет 1680 гектаров, а второго 840 гектаров. Эти очаги тушат уже две недели, с 22 и 23 августа. Также горят леса в Баймакском и Абзелиловском районах. Все очаги локализованы.
Напомним, в селе Туяляс школьнику вручили почётную грамоту мэрии Сибая за участие в тушении пожара. Мальчик помогал тушить огонь в Баймакском районе в конце августа. Он вырос в многодетной семье, педагоги о нём положительно отзываются, подчеркивают, что он отзывчивый мальчик.