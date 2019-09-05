В Башкирии хулиган украл флаг с мемориала и избил бездомного мужчину

В соцсетях получило распространение свежее видео с весьма жестоким контентом. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».

На видеокадрах, снятых на камеру мобильного телефона, видно, как группа хулиганов жестоко избивает сидящего на скамейке бомжа. Верховодит при этом некий парень размахивающий флагом военной разведки. Видео получила широкий резонанс в соцсетях и вызвало много разгневанных комментариев с осуждением поведения молодых людей.

Известно, что видео сняли и разместили в соцсетях школьники, которые во время съемки подбадривали хулигана, пинавшего бомжа по лицу, и смеялись над происходящим.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что хулиган установлен и задержан. Ему 30 лет, мужчина приехал в Мелеуз из Кугарчинского района, ранее он был судим за кражи, грабеж и угон. Сейчас проводится доследственная проверка.