В Башкирии 15-летняя девочка выпрыгнула из окна пятого этажа, спасаясь от огня

Нешуточная трагедия разыгралась накануне, 4 сентября, вечером в Дюртюлях. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

Внезапно начался пожар в квартире на четвертом этаже, огонь стал стремительно разгораться, дым проник в соседние помещения. Пока вызвали пожарных, 15-летняя школьница, находившаяся в квартире на пятом этаже запаниковала и, спасаясь от дыма и огня, выпрыгнула из окна пятого этажа вниз.

Девочка получила перелом тазовой кости, сотрясение головного мозга и ушибы, сейчас она находится в больнице.

Тем временем пожарные занялись тушением огня и одновременно эвакуацией оставшихся в опасной зоне людей. По лестнице были спущены на землю женщина с годовалым малышом с пятого этажа и мужчина – с четвертого этажа.