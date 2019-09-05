В аварии на МКАД пострадали четверо дорожных рабочих

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На МКАД легковой автомобиль сбил четверых человек, которые занимались ремонтом дороги.
Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает 5 сентября газета «Известия».
Авария произошло на сотом километре внутренней стороны автодороги. Движение транспорта по участку было временно затруднено.
Сотрудникам ДПС предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. О виновнике аварии пока ничего не сообщается.
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