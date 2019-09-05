На Югре эвакуировали школу

Как сообщает издание ФедералПресс , все учащиеся и преподаватели были оперативно эвакуированы: всего 840 детей и 100 сотрудников учебного заведения.

На место происшествия прибыли спасатели и начали проверку. В результате выяснилось, что срабатывание сигнализации было ложным и никаких признаков пожара установлено не было. Убедившись в безопасности, спасатели разрешили вернуться детям в здание и продолжить учебу.