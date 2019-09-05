Фото: pxhere.com
На Югре эвакуировали школу
Вчера, 19:29Происшествия
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В средней образовательной школе №4 в Покачах в результате срабатывания пожарной сигнализации были сорваны уроки.
Как сообщает издание ФедералПресс, все учащиеся и преподаватели были оперативно эвакуированы: всего 840 детей и 100 сотрудников учебного заведения.
На место происшествия прибыли спасатели и начали проверку. В результате выяснилось, что срабатывание сигнализации было ложным и никаких признаков пожара установлено не было. Убедившись в безопасности, спасатели разрешили вернуться детям в здание и продолжить учебу.
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