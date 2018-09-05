Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
В Башкирии женщина зарезала собутыльника во время пьянки
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Whatsapp image 2018 09 05 at 15.24.39 418x320

В Башкирии женщина зарезала собутыльника во время пьянки

5 сентября 2018, 17:34ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте
также
Мусорная реформа в Башкирии: главное
Танцы с бубном вокруг памятника Рудольфу Нурееву в Уфе: кто установит, где и зачем
Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно