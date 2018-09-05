В Башкирии женщина зарезала собутыльника во время пьянки
5 сентября 2018, 17:34ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Находившиеся во время убийства собутыльники не придали значения произошедшему.
4 сентября в Мелеузе полицейские обнаружили в квартире тело мужчины с ножевым ранением груди, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело.
В тот день 37-летняя женщина и 40-летний мужчина поссорились во время распития алкоголя и женщина ударила мужчину в грудь ножом. От ранения тот скончался на месте. В квартире в это время было еще несколько человек, которые были пьяны и значения произошедшему не придали. Полицейские обнаружили тело среди спящих людей в одной из комнат.
Сейчас подозреваемая задержана. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемой под стражу.
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