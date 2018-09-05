В Башкирии женщина зарезала собутыльника во время пьянки

В тот день 37-летняя женщина и 40-летний мужчина поссорились во время распития алкоголя и женщина ударила мужчину в грудь ножом. От ранения тот скончался на месте. В квартире в это время было еще несколько человек, которые были пьяны и значения произошедшему не придали. Полицейские обнаружили тело среди спящих людей в одной из комнат.