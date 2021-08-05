Жителя Башкирии признали виновным в изощренном убийстве тещи «с огоньком»

Жителя Башкирии признали виновным в изощренном убийстве тещи «с огоньком»
Жителя Башкирии признали виновным в изощренном убийстве тещи «с огоньком»
Вчера, 18:50ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Перед поджогом мужчина ударил пожилую женщину по голове металлическим стулом.

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Белорецка, которого обвиняли в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Статья по которой осудили изувера включала в себя и особую жестокость совершенного преступления. Убил он не чужого человека, а мать своей супруги.

Суд счел доказательства Белорецких следователей достаточно весомыми для того, чтобы вынести решение о его виновности в совершении данного преступления. Да и вину свою мужчина признал. Приговорили зятя покойной женщины к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, после освобождения свобода мужчины будет ограничена еще на 1,5 года. Заметим, что приговор еще не вступил в законную силу.

Следствие и суд выяснили, что 20 сентября 2020 года мужчина изрядно выпил и разругался с мамой супруги во дворе частного дома, аргументов в споре мужчине не хватило и он применил в прямом смысле железный аргумент – удар металлическим стулом, который и поставил точку в ссоре родственников, и последнюю запятую в жизни 66-летней женщины. Следом мужчина облил тещу бензином и поджег. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии.

Жена подсудимого потушила свою мать и вызвала скорую помощь. работники которой госпитализировали обожженную женщину в Белорецкую центральную районную больницу с множественными ожогами лица и частей тела. 30% поверхности тела женщины пострадали. Врачи боролись за жизнь женщины 3 недели, но безуспешно, она все же скончалась.

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