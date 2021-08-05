В Уфе женщину подозревают в жестоком убийстве собутыльницы из-за ревности

В Уфе женщину подозревают в жестоком убийстве собутыльницы из-за ревности
В Уфе женщину подозревают в жестоком убийстве собутыльницы из-за ревности
Вчера, 18:29ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest

В Уфе женщину подозревают в жестоком убийстве из ревности

Убийство произошло в ходе ссоры за внимание мужчины.

По сообщению СК Башкирии 2 августа в Уфе произошло убийство. В ходе проверки было установлено, что две девушки в компании мужчины распивали спиртные напитки в квартире по улице Вологодская.

Так, во время застолья произошла ссора на почве ревности, в результате которой 36-летней женщине было нанесено два удара ножом в грудь и спину, от которых она и скончалась на месте.

Известно так же, что во время выяснения обстоятельств убийства ранее судимая 35-летняя подозреваемая выдвигала различные версии происходящего, но в ходе допроса и очной ставки с третьим участником застолья женщина дала признательные показания.

В Следственном комитете также сообщается, что на данный момент возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и уже были произведены первоначальные следственные действия.

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