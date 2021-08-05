Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, прибывшие медики скорой помощи «с порога» заявили, что мужчине уже не помочь, и он умрёт через два часа, а затем ушли. Ветеран скончался через два дня от инсульта. Родственники погибшего намерены написать заявление в полицию. Минздрав республики планирует провести заседание врачебной комиссии по этому происшествию.