Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы организовал проверку по инциденту с ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.
Предварительно, медики скорой помощи отказались госпитализировать 96-летнего мужчину, который почувствовал себя плохо дома. В скором времени пожилой мужчина скончался.
Следователи выяснят обстоятельства произошедшего, опросят близких погибшего, медработников, проверят документацию и проведут судебно-медицинскую экспертизу.
Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, прибывшие медики скорой помощи «с порога» заявили, что мужчине уже не помочь, и он умрёт через два часа, а затем ушли. Ветеран скончался через два дня от инсульта. Родственники погибшего намерены написать заявление в полицию. Минздрав республики планирует провести заседание врачебной комиссии по этому происшествию.