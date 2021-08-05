В Бирске два жилых дома сгорели от удара молнии

В Бирске два жилых дома сгорели от удара молнии
В Бирске два жилых дома сгорели от удара молнии
Вчера, 10:11ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 02.mchs.gov.ru
Погибших нет.

Вечером 4 августа в двухэтажный жилой дом ударил грозовой ряд, в ходе которого начался пожар. В МЧС сообщается, что для ликвидации последствий было задействовано 30 человек и 15 единиц техники, был объявлен 2 ранг сложности пожара.

Так, в результате природного явления сгорели два жилых дома и дворовые пристройки. Известно, что погибших и пострадавших нет.

Отметим, что за прошедшие сутки это не первое происшествие. Так, в населённом пункте Булгаково из-за сильных порывов ветра у супермаркета в буквальном смысле слетела крыша и перекрыла часть трассы Р-240, аналогичная ситуация произошла и в селе Чекмагуш, где пострадали еще и жилые дома.

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