В Бирске два жилых дома сгорели от удара молнии

Вечером 4 августа в двухэтажный жилой дом ударил грозовой ряд, в ходе которого начался пожар. В МЧС сообщается, что для ликвидации последствий было задействовано 30 человек и 15 единиц техники, был объявлен 2 ранг сложности пожара.
Так, в результате природного явления сгорели два жилых дома и дворовые пристройки. Известно, что погибших и пострадавших нет.
Отметим, что за прошедшие сутки это не первое происшествие. Так, в населённом пункте Булгаково из-за сильных порывов ветра у супермаркета в буквальном смысле слетела крыша и перекрыла часть трассы Р-240, аналогичная ситуация произошла и в селе Чекмагуш, где пострадали еще и жилые дома.