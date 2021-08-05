В Бирске два жилых дома сгорели от удара молнии

Отметим, что за прошедшие сутки это не первое происшествие. Так, в населённом пункте Булгаково из-за сильных порывов ветра у супермаркета в буквальном смысле слетела крыша и перекрыла часть трассы Р-240, аналогичная ситуация произошла и в селе Чекмагуш, где пострадали еще и жилые дома.