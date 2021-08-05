В Башкирии в ДТП в разных районах пострадали двое детей

В Башкирии в ДТП в разных районах пострадали двое детей
В Башкирии в ДТП в разных районах пострадали двое детей
Вчера, 10:36ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
Оба ребенка попали под колеса автомобилей, один на пешеходном переходе, другой на велосипеде..

Вчера, 4 августа в городе Мелеуз мужчина 42 лет за рулем иномарки KIA Rio наехал на 7-летнего ребенка, который переходил дорогу с отцом по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика госпитализировали, а ДТП расследуют.

В Ишимбайском районе Башкирии был совершен наезд на 13-летнего велосипедиста, ДТП произошло в деревне Зигановка. 29-летний житель Стерлитамака за рулем Toyota Avensis совершил наезд на мальчика, в результате которого ребенка госпитализировали с различными травмами. По факту ДТП также начато разбирательство.

Всего 4 августа на дорогах Башкирии было зарегистрировано семнадцать аварий, в которых двадцать человек получили травмы. Обошлось без летальных исходов.

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