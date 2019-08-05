В Башкирии погиб молодой рабочий, сорвавшись с вышки сотовой связи

Сегодня, 5 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров рассказал о гибели рабочего, которая случилась накануне в Белебеевском районе.

По данным Госкомитета, 22-летний монтажник забрался на вышку сотовой связи, однако не смог на ней удержаться и, сорвавшись, упал на землю. Травмы, полученные молодым человеком, оказались несовместимы с жизнью.