Молодой полицейский из Уфы насмерть разбился ночью в аварии

Сегодня, 5 августа, в час ночи смертельное ДТП случилось на улице Интернациональной, напротив дома №128.

Как стало известно Медиакорсети, молодой человек, двигаясь на большой скорости от улицы Машиностроительной к улице Свободы, врезался в припаркованный на обочине большегруз с полуприцепом, загруженным молочными продуктами.

Удар был настолько сильным, что половина кабины легкового автомобиля оказалась под фургоном. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Известно, что водитель фуры в момент ДТП находился в салоне своего мавтомобиля.