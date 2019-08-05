Молодой полицейский из Уфы насмерть разбился ночью в аварии
Вчера, 12:37ПроисшествияТатьяна МайороваФото: УГИБДД МВД по РБ
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23-летний участковый на личном автомобиле врезался в фуру.
Сегодня, 5 августа, в час ночи смертельное ДТП случилось на улице Интернациональной, напротив дома №128.
Как стало известно Медиакорсети, молодой человек, двигаясь на большой скорости от улицы Машиностроительной к улице Свободы, врезался в припаркованный на обочине большегруз с полуприцепом, загруженным молочными продуктами.
Удар был настолько сильным, что половина кабины легкового автомобиля оказалась под фургоном. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Известно, что водитель фуры в момент ДТП находился в салоне своего мавтомобиля.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
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