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Жуткое ДТП на трассе М5 в Башкирии: легковушка врезалась в асфальтоукладчик
Сюжеты:
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Жуткое ДТП на трассе М5 в Башкирии: легковушка врезалась в асфальтоукладчик

5 августа 2018, 10:38ПроисшествияРустэм Башкирцев
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