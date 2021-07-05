Водолазы нашли тело второй девочки, пропавшей на пруду в Башкирии

Как ранее сообщал Mkset тело 13-летней девочки извлекли из пруда возле деревни Старый Кичкиняш Шаранского района Башкирии. Местные жители нашли тело и передали его полиции. Тело её подруги спасатели обнаружили в 4 километрах от берега.