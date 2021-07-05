Водолазы нашли тело второй девочки, пропавшей на пруду в Башкирии

Водолазы нашли тело второй девочки, пропавшей на пруду в Башкирии
Водолазы нашли тело второй девочки, пропавшей на пруду в Башкирии
5 июля, 13:53ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: data.vb.kg
Спасатели нашли утонувшую девочку в четырех километрах от берега.

Как ранее сообщал Mkset тело 13-летней девочки извлекли из пруда возле деревни Старый Кичкиняш Шаранского района Башкирии. Местные жители нашли тело и передали его полиции. Тело её подруги спасатели обнаружили в 4 километрах от берега.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы