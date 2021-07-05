В Башкирии в ДТП с участием иномарок скончались два человека

Следующая авария с участием «Volkswagen Polo» произошла на трассе в Дуванском районе. В результате опрокидывания от полученных травм скончалась водитель иномарки 55-летняя местная жительница. Ее 38-летняя дочь, которая находилась на тот момент в автомобиле, была доставлена в больницу.