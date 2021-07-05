В Башкирии в ДТП с участием иномарок скончались два человека

В Башкирии в ДТП с участием иномарок скончались два человека
В Башкирии в ДТП с участием иномарок скончались два человека
5 июля, 10:47ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: gibdd_rb/instagram.com
Жертвами стали молодые женщина и мужчина.

Два ДТП с участием иномарок произошли за минувшие сутки на трассах в Башкирии. такие данные публикует Госавтоинспекция республики сегодня, 5 июля.

Первое ДТП произошло на трассе 6 км. автодороги Краснохолмский-Нефтекамск. За рулем «Volkswagen Polo» находилась 34-летняя жительница ХМАО которая столкнулась с легковушкой «Лада Приора» под управлением 48-летнего местного жителя. В результате аварии 40-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался на месте.

Следующая авария с участием «Volkswagen Polo» произошла на трассе в Дуванском районе. В результате опрокидывания от полученных травм скончалась водитель иномарки 55-летняя местная жительница. Ее 38-летняя дочь, которая находилась на тот момент в автомобиле, была доставлена в больницу.

Ранее в Башкирии в ДТП с участием автобуса и Audi A6 пострадали дети.

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