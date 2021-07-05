В Башкирии с купания не вернулись двое детей. Одна девочка утонула, вторую ищут

Тело 13-летней девочки извлекли из пруда возле деревни Старый Кичкиняш Шаранского района Башкирии. Местные жители нашли тело и передали его полиции. По данным МЧС республики, погибшая находилась на необорудованном пляже вместе с подругой, которая на данный момент числится пропавшей без вести. Выводы о том, что погибшая была на пляже не одна, сделали по двум велосипедам на берегу и двум комплектам одежды.