В Башкирии с купания не вернулись двое детей. Одна девочка утонула, вторую ищут

В Башкирии с купания не вернулись двое детей. Одна девочка утонула, вторую ищут
В Башкирии с купания не вернулись двое детей. Одна девочка утонула, вторую ищут
5 июля, 12:06ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 74.mchs.gov.ru
Девочки купались на необорудованном пляже в пруду возле деревни Старый Кичкиняш.

Утром 4 июля девочки уехали кататься на велосипедах. К вечеру взрослые заволновались и стали искать девочек, но было уже поздно.

Тело 13-летней девочки извлекли из пруда возле деревни Старый Кичкиняш Шаранского района Башкирии. Местные жители нашли тело и передали его полиции. По данным МЧС республики, погибшая находилась на необорудованном пляже вместе с подругой, которая на данный момент числится пропавшей без вести. Выводы о том, что погибшая была на пляже не одна, сделали по двум велосипедам на берегу и двум комплектам одежды.

В данный момент спасатели зонального поискового отряда из города Туймазы ищут вторую девочку.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы