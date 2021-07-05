В Башкирии на реке перевернулась лодка с ребенком

Лодка, в которой находилась семья с ребенком, перевернулась на реке Белая в селе Новокабаново. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС республики накануне, 4 июля.
Кроме семьи в лодке находился еще один мужчина. После того, как она опрокинулась, женщине и ребенку удалось самостоятельно добраться до берега. Однако судьба двух мужчин пока остается неизвестной и на данный момент проводятся оперативно розыскные мероприятия.
Накануне стало известно о еще одной трагедии. В Башкирии мужчина погиб после наезда катера.