В Башкирии на реке перевернулась лодка с ребенком

В Башкирии на реке перевернулась лодка с ребенком
В Башкирии на реке перевернулась лодка с ребенком
5 июля, 08:38ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
На месте происшествия проводятся оперативно розыскные мероприятия.

Лодка, в которой находилась семья с ребенком, перевернулась на реке Белая в селе Новокабаново. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС республики накануне, 4 июля.

Кроме семьи в лодке находился еще один мужчина. После того, как она опрокинулась, женщине и ребенку удалось самостоятельно добраться до берега. Однако судьба двух мужчин пока остается неизвестной и на данный момент проводятся оперативно розыскные мероприятия.

Накануне стало известно о еще одной трагедии. В Башкирии мужчина погиб после наезда катера.

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