В Башкирии на реке перевернулась лодка с ребенком

Кроме семьи в лодке находился еще один мужчина. После того, как она опрокинулась, женщине и ребенку удалось самостоятельно добраться до берега. Однако судьба двух мужчин пока остается неизвестной и на данный момент проводятся оперативно розыскные мероприятия.