По факту ДТП с вахтовым автобусом, в котором пострадали дети возбуждено уголовное дел

Следствие установило, что утром 3 июля около 10.00 час. на 1306 км автодороги М5 «Урал» «Челябинск-Уфа-Самара» подозреваемый за рулем автобуса «ПАЗ-32053», двигался со стороны Уфы в сторону Самары при повороте в с. Серафимовский Туймазинского района, не уступил дорогу, в результате чего столкнулся с движущимся во встречке с«Audi А6». В результате ДТП пострадали две пассажирки 13 и 15 лет и сам водитель «Audi». Они получили различные телесные повреждения. Пассажиры автобуса не пострадали.