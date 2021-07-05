По факту ДТП с вахтовым автобусом, в котором пострадали дети возбуждено уголовное дел

По факту ДТП с вахтовым автобусом, в котором пострадали дети возбуждено уголовное дел
По факту ДТП с вахтовым автобусом, в котором пострадали дети возбуждено уголовное дел
5 июля, 17:58ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: УГИБДД МВД по РБ
Следователи и сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Дело возбуждено Туймазинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в отношении 51-летнего жителя Нефтекамска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного, ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – сообщает следком Башкирии.

Следствие установило, что утром 3 июля около 10.00 час. на 1306 км автодороги М5 «Урал» «Челябинск-Уфа-Самара» подозреваемый за рулем автобуса «ПАЗ-32053», двигался со стороны Уфы в сторону Самары при повороте в с. Серафимовский Туймазинского района, не уступил дорогу, в результате чего столкнулся с движущимся во встречке с«Audi А6». В результате ДТП пострадали две пассажирки 13 и 15 лет и сам водитель «Audi». Они получили различные телесные повреждения. Пассажиры автобуса не пострадали.

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