В Уфе накажут убийцу за поджог запертых в квартире мужчины и женщины

После распития гости решили уединиться и закрылись на кухне, заблокировав дверь диваном. Утром хозяин квартиры попытался пройти на кухню, чтобы попросить наркотики, но они его не пустили. Тогда мужчина разлил на полу у двери на кухню бензин и поджег его. Когда пламя полыхнуло, мужчина выбежал из квартиры и закрыл входную дверь. Квартира находилась на первом этаже, но на окнах были установлены металлические решетки, из-за чего пара не смогла выбраться.