В Уфе накажут убийцу за поджог запертых в квартире мужчины и женщины
Присяжные заседатели приняли решение о виновности 29-ленего уфимца по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокость, общеопасным способом», сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
Ночью 7 марта прошлого года подсудимый распивал алкоголь и употреблял наркотики со знакомыми: 36-летней женщиной и 49-летним мужчиной, в своей квартире в Калининском районе города.
После распития гости решили уединиться и закрылись на кухне, заблокировав дверь диваном. Утром хозяин квартиры попытался пройти на кухню, чтобы попросить наркотики, но они его не пустили. Тогда мужчина разлил на полу у двери на кухню бензин и поджег его. Когда пламя полыхнуло, мужчина выбежал из квартиры и закрыл входную дверь. Квартира находилась на первом этаже, но на окнах были установлены металлические решетки, из-за чего пара не смогла выбраться.
49-летний потерпевший погиб на месте от отравления угарным газом, а 36-летней женщине удалось выбежать из квартиры, однако, от полученных ожогов женщина скончалась в больнице через 20 дней. Соседи, заметив дым, вызвали пожарных и скорую.
Присяжные заседатели, изучив собранные следствием доказательства, пришли к выводу о виновности подсудимого в двойном убийстве.
Судом, на основании вердикта присяжных заседателей, ему будет назначено наказание.