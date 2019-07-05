В Башкирии отец Луизы Хайруллиной прокомментировал задержание дочери
5 июля, 16:19ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: gtrk.tv
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Мужчина сказал буквально «Лишь бы были живы и здоровы».
Сюжеты: Дело Луизы
Мужчина рассказал, что дети будут находится с ним, пока ведется расследование уголовного дела в отношении Луизы, сообщают «Вести-Башкортостан».
Напомним, 4 июля всю скрывавшуюся семью, включая двух несовершеннолетних детей, задержали сотрудники Управления ФСБ России. Известно, что двух несовершеннолетних девочек после завершения всех следственных процедур передадут родственникам семьи. Видео задержания опубликовали на сайте МВД России.
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