СМИ: Укравшую миллионы Луизу Хайруллину из Башкирии вычислили по телефонному звонку

Одна из дочерей Луизы Хайруллиной позвонила своему деду, сотрудники правоохранительных органов отследили звонок и по нему вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина скрывалась вместе с мужем и детьми на протяжении более месяца.

Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на собственные источники.

Сейчас она находится под следствием, местонахождение похищенных денег пока неизвестно.

Напомним, 4 июля всю скрывавшуюся семью, включая двух несовершеннолетних детей, задержали сотрудники Управления ФСБ России. Известно, что двух несовершеннолетних девочек после завершения всех следственных процедур передадут родственникам семьи. Видео задержания опубликовали на сайте МВД России.